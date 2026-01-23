Την αναθεώρηση της συμφωνίας άμυνας με τη Δανία προκειμένου να καταργηθούν οι περιορισμοί της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία επιδιώκουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η υφιστάμενη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1951 και τροποποιήθηκε το 2004, απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να «διαβουλεύονται με και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία».

Οι πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιθυμούν να αναθεωρήσουν τη διατύπωση αυτή, ώστε να διασφαλίσουν ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αντιμετωπίσει περιορισμούς κατά την ανάπτυξη στρατιωτικών σχεδίων στο νησί. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι της αναθεωρημένης συμφωνίας δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «εάν η συμφωνία αυτή προχωρήσει, και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε σχέση με τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα».

«Καθώς οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιοποιηθούν αναλόγως», πρόσθεσε. Η δανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 21 Ιανουαρίου ότι είχε συμφωνηθεί ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αν και δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο Fox Business στις 22 Ιανουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν «όλη την στρατιωτική πρόσβαση που θέλουμε».

«Θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε στη Γροιλανδία, επειδή το θέλουμε», είπε ο Τραμπ. «Ουσιαστικά, είναι πλήρης πρόσβαση, χωρίς όρια, χωρίς χρονικό περιορισμό».

Το Bloomberg είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η συμφωνία-πλαίσιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής συμμετοχής και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θα τηρούσε την υπόσχεσή του να μην επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες.