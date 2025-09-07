Σχέδιο Στάρμερ για κλείσιμο ξενοδοχείων και μεταφορά αιτούντων άσυλο σε στρατώνες

Το κλείσιμο δεκάδων ξενοδοχείων που σήμερα φιλοξενούν αιτούντες άσυλο και τη μεταφορά τους σε στρατώνες και πρώην στρατιωτικές βάσεις σχεδιάζει η βρετανική κυβέρνηση. Σύμφωνα δε, με την εφημερίδα Telegraph, η νέα υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, έχει λάβει εντολή να «βάλει τάξη» στην κρίση των μικρών σκαφών, με την πρώτη της ημέρα να συμπίπτει με την άφιξη περίπου 1.000 μεταναστών στη Μάγχη.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Βρετανία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία επανεισδοχής με τη Γερμανία, στα πρότυπα αυτής με τη Γαλλία, βάσει της οποίας για κάθε μετανάστη που επιστρέφεται θα γίνεται δεκτός ένας αιτών άσυλο που έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν τα Napier Barracks στο Φόλκστοουν , μια περιοχή κοντά στο Κεντ και το Wethersfield στο Έσεξ, τα οποία είχαν ήδη ανοίξει οι Συντηρητικοί. Οι οργανώσεις υπέρ των μεταναστών τα συγκρίνουν με φυλακές, ενώ και τοπικές κοινωνίες αντιδρούν έντονα.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η πολιτική Στάρμερ κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνη των Τόρις, ενώ παράλληλα δέχεται πίεση από τα δεξιά, με το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ να ζητά ακόμη πιο σκληρή γραμμή και βουλευτές των Εργατικών να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, το 2025 καταγράφηκαν μέχρι τα τέλη Αυγούστου πάνω από 28.000 αφίξεις μεταναστών με μικρά σκάφη στη Μάγχη, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 46% σε σχέση με το 2024.

Πηγή: ΕΡΤ