Σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ιαπωνία - Πάνω από 30 νεκροί

Χιονοπτώσεις εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους τις τελευταίες δυο εβδομάδες στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας 91 ετών που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο--ως και 4,5 μέτρα χιονιού έχουν συσσωρευτεί σε απομονωμένες περιοχές.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε χθες έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της και αξίωσε από τους υπουργούς τους να κάνουν το παν για να προστατευτούν οι ζωές των πολιτών.

Ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες προκάλεσαν σφοδρές χιονοπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες κατά μήκος των ακτών στη θάλασσα της Ιαπωνίας, με κάποιους τομείς να καταγράφουν υπερδιπλάσιους από τους φυσιολογικούς για την εποχή όγκους.

Από την 20ή Ιανουαρίου ως σήμερα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των χιονοπτώσεων, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Ανάμεσά τους ήταν η Κίνα Τζιν, 91 ετών, το πτώμα της οποίας βρέθηκε θαμμένο σε τρία μέτρα χιόνι μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή.

Η αστυνομία θεωρεί ότι το χιόνι προκάλεσε την πτώση της οροφής του σπιτιού της και την έθαψε. Πέθανε από ασφυξία, διευκρίνισε ο αξιωματικός. Πλάι στο πτώμα της βρέθηκε φτυάρι, διευκρίνισε.

Ο νομάρχης στην Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα δήλωσε χθες πως ζήτησε οι ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν και ότι πήγαν και βοήθησαν στον εκχιονισμό σπιτιών ηλικιωμένων κατοίκων.

Τείχη χιονιού ως και 1,83 μ. κάλυψαν το έδαφος της--ομώνυμης--πρωτεύουσας του νομού, πρόσθεσε ο αιρετός, υπογραμμίζοντας πως το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον εκχιονισμό αδυνατεί να αντεπεξέλθει.

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανάσιμων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», ανέφερε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.