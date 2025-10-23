Σερβία: Ο διαιτητής της Ευρωλίγκας που συνελήφθη θεωρείται «ταμίας» εγκληματικής οργάνωσης

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι σε αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, που έγινε χθες, Τετάρτη, συνελήφθη ο διαιτητής της Ευρωλίγκας Ούρος Νίκολιτς.

Κατά την επιχείρηση αυτή, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ίντερπολ και την ισπανική αστυνομία, συνελήφθησαν 10 άτομα ως μέλη της «Συμμορίας του Βράτσαρ».

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς σε συνέντευξή του στην σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) υπέθεσε ότι ο Νίκολιτς ήταν ο «ταμίας» της εγκληματικής οργάνωσης.

➡️ EuroLeague hakemi Uros Nikolic, evinde 250 bin euro bulunması ve organize suç örgütü bağlantısı ile tutuklandı. Nikolic'in bugün hakim karşısına çıkması… https://t.co/ips1srIsOv pic.twitter.com/LBLHAInTOm — Hızlı Hücum (@hizlihucum) October 23, 2025

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης Ούρος Νίκολιτς βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.ά. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας.

Η εγκληματική οργάνωση του Βράτσαρ (σ.σ. το Βράτσαρ είναι κεντρικός δήμος του Βελιγραδίου) δρούσε στην Σερβία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη της θεωρούνται ύποπτα για διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας ευθύνονται για τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες που διεπράχθησαν το 2018 και το 2020, όπως επίσης και για μία απόπειρα δολοφονίας.