Σερβία: Μαζικές διαδηλώσεις στο Βελιγράδι κατά νόμου για επένδυση εταιρείας του Τζάρεντ Κούσνερ

Χιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν την Τρίτη το πρώην στρατιωτικό αρχηγείο της Γιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι, διαμαρτυρόμενοι για νέο νόμο που επιταχύνει τη μετατροπή του χώρου σε πολυτελές συγκρότημα, το οποίο θα εκμισθωθεί σε επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

Η διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Σερβίας προστέθηκε στο κύμα αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που ταλανίζουν τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, οι οποίες ξέσπασαν μετά την κατάρρευση στέγης σιδηροδρομικού σταθμού πριν από έναν χρόνο, που είχε προκαλέσει 16 θανάτους.

«Ήρθαμε εδώ για να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτόν τον νόμο», δήλωσε η Θεοντόρα Σμιλιάνιτς, 48 ετών, μία από τις διαδηλώτριες.



«Με αυτόν τον νόμο ο Βούτσιτς προσπαθεί να ευχαριστήσει τον Τραμπ και να κερδίσει την εύνοιά του», πρόσθεσε. «Ίσως πιστεύει ότι ο Τραμπ, σε αντάλλαγμα, θα μπορούσε να άρει τις κυρώσεις κατά της NIS».

Η NIS, το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας, ρωσικής ιδιοκτησίας, τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις καυσίμων κατά τον ψυχρό χειμώνα στα Βαλκάνια.

Οι Σέρβοι βουλευτές ενέκριναν την παρασκευή νέο νόμο που προβλέπει ταχύτερες διοικητικές διαδικασίες για την εταιρεία Affinity Global Development του Κούσνερ, ώστε να κατασκευάσει ξενοδοχείο, διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία στον χώρο του πρώην στρατιωτικού αρχηγείου.

Πολλοί Σέρβοι θεωρούν το παλιό αρχηγείο - που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές στους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς του 1999 κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο - ως μνημείο για τα θύματα και σύμβολο της μοντέρνας γιουγκοσλαβικής αρχιτεκτονικής, αντιδρώντας έντονα στη συμφωνία 99ετούς μίσθωσης με την Affinity Global Development που υπεγράφη πέρυσι.

Ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές υποστήριξαν ότι η νομοθεσία είναι αντισυνταγματική, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία την ενέκρινε χωρίς τροποποιήσεις, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Βούτσιτς προσπαθεί να διαφθείρει τον Τραμπ», δήλωσε στην τηλεόραση N1 ο Ζντράβκο Πόνος, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και νυν ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σερβία Κέντρο (Srbija Centar).

Η Affinity Partners, ο ευρύτερος επενδυτικός όμιλος του Κούσνερ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Βούτσιτς αφαίρεσε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους από το κτίριο το καθεστώς προστατευόμενης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Κούσνερ, σύζυγος της Ίβανκα Τραμπ, ίδρυσε την Affinity Global Development μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021.