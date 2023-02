Σεισμός Τουρκία: Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον σεισμό

Διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Περισσότεροι από 24.150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς.

Σύμφωνα με σημερινό απολογισμό της υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD), 20.655 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία. Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε περισσότερους από 3.500, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν στα συντρίμμια.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτιρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα ερείπια στην επαρχία Γκαζίαντεπ έναν πατέρα και τον ανάπηρο γιο του, αφού έμειναν εγκλωβισμένοι επί 115 ώρες.

Στην ίδια επαρχία, η 25χρονη Μπούσρα Αλμούσα διασώθηκε 119 ώρες μετά τον σεισμό.

Στην περιοχή Σαμαντάγκ της επαρχίας Χατάι οι διασώστες έσκυβαν πάνω σε κομμάτια τσιμέντου και ψιθύριζαν «ινσαλάχ» (Θεού θέλοντος), καθώς έψαχναν στα συντρίμμια για ένα 10 ημερών βρέφος, το οποίο ανέσυραν ζωντανό, σχεδόν 90 ώρες μετά τον σεισμό.

Με τα μάτια του ορθάνοικτα ο Γιαγκίζ Ουλάς τυλίχθηκε σε μια κουβέρτα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή και τη μητέρα του, σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδόθηκαν.

Τις προηγούμενες 24 ώρες 67 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ 1,05 εκατ. έχουν μείνει άστεγοι λόγω του σεισμού, πρόσθεσε.

«Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα προσφέροντας μόνιμη κατοικία σε αυτούς μέσα σε ένα χρόνο και να φροντίσουμε ότι θα γιατρέψουν τον πόνο τους το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σημειώνεται ότι χθες συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατασκευαστής πολυόροφου πολυτελούς κτιρίου που κατέρρευσε στο Χατάι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο Μαυροβούνιο έχοντας μαζί του μεγάλο χρηματικό ποσό.

Εκτιμάται ότι 800 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του συγκροτήματος Ρόνεσανς, το οποίο αποτελείτο από 250 διαμερίσματα, στην επαρχία Χατάι, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, έχοντας επάνω του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό το Μαυροβούνιο. Το πολυτελές συγκρότημα, που το διαφήμιζε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ως «μια γωνιά του Παραδείσου», γκρεμίστηκε ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες σχεδόν σε κάθε σημείο της Ελλάδας για τη συλλογή βοήθειας για τους πληγέντες στις δύο χώρες, κι ενώ ήδη έχουν αποσταλεί 130 τόνοι τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, σκηνές και κουβέρτες.

Η τουρκική ηγεσία, μέσω του συμβούλου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας, ενώ ευχαριστίες απηύθυνε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο σεισμός έκοψε στα δύο τη γη

Πλάνα από drones στη νότια Τουρκία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του φονικού σεισμού που έπληξε την περιοχή στις αρχές της εβδομάδας με τις ρωγμές να διχοτομούν χωράφια, δρόμους, ρέματα και πλαγιές λόφων.

Οι δύο σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία ήταν τόσο θανατηφόροι επειδή οι κραδασμοί ήταν ισχυροί και ρηχοί και έπληξαν μια περιοχή όπου πολλά κτίρια ήταν απροετοίμαστα.

The two earthquakes that hit Turkey and Syria killed at least 22,000 people. They were particularly deadly because the shocks were both powerful and shallow and hit a region where many buildings were unprepared.https://t.co/RKdFzTd7j3 — Reuters Graphics (@ReutersGraphics) February 10, 2023

NASA and other agencies are using satellites to map damage caused by the 7.8 and 7.5 earthquakes in southern Türkiye and western Syria on Feb. 6. https://t.co/C7jWcow5Gn — NASA Earth (@NASAEarth) February 10, 2023

Όλα αυτά ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν δράσει ταχύτερα και παραδέχεται λάθη.

«Η καταστροφή επηρέασε τόσα πολλά κτίρια που δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να παράσχουμε την έκτακτη βοήθεια όσο γρήγορα ελπίζαμε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε επίσκεψή του στην πόλη Αντιγιαμάν στη νότια Τουρκία, που έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφή.

Ρήγμα 500 χιλιομέτρων

Οι εικόνες δείχνουν μια γραμμή ρήγματος που εκτείνεται μέσα από την πόλη Tevekkeli, στη νότια επαρχία της Τουρκίας, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού.

Το τεράστιο ρήγμα φαίνεται να διασχίζει έναν αυτοκινητόδρομο σπάζοντας την άσφαλτο και τις μεταλλικές μπάρες αλλά και αγροτικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Κοντά στο χωριό Tepehan, τεράστιες χαράδρες έκοψαν τα δέντρα κοντά σε ένα σπίτι.

Το βίντεο από το Haber Turk δείχνει ρήγμα 500 χιλιομέτρων

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023

"Με τον αρχικό πανικό, κανείς δεν ήξερε αν θα μπορούσαμε να φύγουμε από το σπίτι ή αν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Χάσαμε την ελπίδα. Το πρωί, όταν είδαμε τι συνέβη εδώ, είπαμε ότι αυτό πρέπει να είναι το επίκεντρο", δήλωσε κάτοικος της πόλης στο Reuters.