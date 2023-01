Σεισμός στο Ιράν: 3 νεκροί και πάνω από 800 τραυματίες

Η σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών η οποία έπληξε χθες Σάββατο το βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 816, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χόι, στην ιρανική επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν (βορειοδυτικά), στις 21:44 (τοπική ώρα· στις 20:14 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το σεισμολογικό κέντρο του πανεπιστημίου της Τεχεράνης.

«Μέχρι στιγμής, εξαιτίας του σεισμού αυτού έχουμε τρεις νεκρούς και 816 τραυματίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο Μοχαμάντ Σαντέκ Μοταμεντιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

