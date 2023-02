Τουρκία: Ένας νεκρός και 69 τραυματίες από το νέο σεισμό 5,2 Ρίχτερ (vid)

Νέος σεισμός έπληξε σήμερα νοτιοανατολική Τουρκία, σκοτώνοντας ένα άτομο, τραυματίζοντας 69 και προκαλώντας την κατάρρευση τριάντα κτιρίων, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε τρεις εβδομάδες μετά από έναν τεράστιο σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Ο Yunus Sezer, επικεφαλής της τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης είχαν αναπτυχθεί σε πέντε κτίρια.

Ο σεισμός, που έπληξε τη νοτιοανατολική επαρχία Μαλάτια, μετρήθηκε από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο σε μέγεθος 5,2 βαθμών. Το AFAD τον τοποθετεί στα 5,6 Ρίχτερ.

Χτύπησε σε βάθος 5 χιλιομέτρων, δήλωσε το EMSC.

Κτίρια κατέρρευσαν σήμερα στην τουρκική επαρχία της Μαλάτια, η οποία επλήγη από σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (Afad), χωρίς αρχικά να κάνει λόγο για θύματα.

«Κτίρια κατέρρευσαν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σπεύσει επιτόπου», ανακοίνωσε η Afad στο Twitter.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, δήλωσε επίσης στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι διεξάγονται έρευνες για τυχόν θύματα.

«Ενας συμπολίτης μας δυστυχώς έχασε την ζωή του, 69 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γιουνούς Σεζέρ.

Περί τα τριάντα κτίρια κατέρρευσαν από την σημερινή μετασεισμική δόνηση.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12.04 τοπική ώρα, σύμφωνα με την Afad.

Η επαρχία της Μαλάτια επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σκότωσε 44.374 , σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Ο σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών, κατέστρεψε 170.000 κτίρια σε 11 τουρκικές επαρχίες και έπληξε και την γειτονική Συρία.

Από τις 6 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί περί τις 10.000 μετασεισμικές δονήσεις στην Τουρκία, σύμφωνα με την Afad.

Η Τουρκία έχει συλλάβει 184 άτομα ως ύποπτα για συνέργεια στην κατάρρευση κτιρίων στους σεισμούς αυτού του μήνα και οι έρευνες διευρύνονται, δήλωσε το Σάββατο ένας υπουργός.

