«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» φώναξαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο «Vodafone Park» το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Besiktas football club fans also call for the resignation of the government tonight pic.twitter.com/LKTOM9Hh7Z