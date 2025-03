Σεισμός στη Μιανμάρ: Η Ινδία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει τις σεισμοπαθείς χώρες

Η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη, δήλωσε την Παρασκευή (28/03) ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ και έγινε αισθητός και στην Ταϊλάνδη.

«Η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Από αυτή την άποψη, ζήτησα από τις αρχές μας να είναι διαθέσιμες», έγραψε ο Μόντι στο δίκτυο X σημειώνοντας ότι προσεύχεται«για την ασφάλεια και την υγεία όλων».

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch…