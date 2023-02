Έως και 23 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1,4 εκατομμύρια παιδιά, μπορεί να επηρεαστούν από τους σεισμούς που σκόρπισαν την καταστροφή και τον θάνατο σε Τουρκία και Συρία, όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Οι χάρτες επισκόπησης των συμβάντων δείχνουν ότι δυνητικά 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι, συμπεριλαμβανομένων περίπου πέντε εκατομμυρίων ευάλωτων πληθυσμών», δήλωσε η ανώτερη αξιωματικός έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, Αντελχάιντ Μαρσάνγκ, στην εκτελεστική επιτροπή του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ.

Ήδη ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ξ ροή της κρίσιμης βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία προς τη βορειοδυτική Συρία έχει διακοπεί προσωρινά λόγω ζημιών στους δρόμους και άλλων προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 3.419 στην Τουρκία και πάνω από 1.602 στη Συρία, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τις δύο χώρες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολλαπλάσιος των αρχικών εκτιμήσεων.

Σε δραματικούς τόνους, στην ενημέρωση του ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ανακοίνωσε το νεότερο βαρύ απολογισμό των νεκρών ενώ παραδέχθηκε ότι η βοήθεια και οι διασώστες δεν έχουν φτάσει σε όλες τις πληγείσες περιοχές λόγω των καιρικών συνθηκών.

