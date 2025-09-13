Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ρωσία: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι (vids)

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), με εστιακό βάθος 39,5 χιλιομέτρων.

Το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε προηγούμενα ανακοινώσει ένταση 7,1 βαθμών και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων για τον ίδιο σεισμό.

Another major earthquake rocked Russia’s far east this morning, with the USGS reporting a magnitude 7.4 quake just 70 miles to the east of the Petropavlovsk-Kamchatskiy.



Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που έχει την έδρα του στη Χαβάη, παρότι προηγουμένως είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση.

Στην Ιαπωνία, νοτιοδυτικά της χερσονήσου Καμτσάτκα, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, που επικαλέστηκε την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).