Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν ανοιχτά της Καμτσάτκα στη Ρωσική Άπω Ανατολή - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Δύο σεισμοί 6,7 και 7,4 βαθμών αντίστοιχα σημειώθηκαν σήμερα ανοιχτά των ακτών της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, οι οποίοι οδήγησαν στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό ινιστιτούτο γεωφυσικής USGS.

Σημειώνεται ότι, το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο πρόσθεσε ότι εκδόθηκε εν τέλει συναγερμός για τσουνάμι, ενώ προηγουμένως είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε εκδοθεί.

Το επίκεντρο των σεισμών αυτών εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε απόσταση μεταξύ περίπου 130 και 144 χιλιομέτρων από τη ρωσική πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, διευκρίνισε το USGS.

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

⚠️ TSUNAMI WATCH FOR ALL OF HAWAII ⚠️



A Tsunami Watch is in effect for all Hawaiian islands after a major 7.5 earthquake off Kamchatka, Russia.



Tsunami waves could be destructive on coastal areas even far from the epicenter. If a tsunami is generated, the earliest arrival in… pic.twitter.com/gSpaSWE9u3