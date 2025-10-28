Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτήρια , δεκάδες οι τραυματίες

Υλικές υλικές ζημιές άφησε πίσω του ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη δυτική Τουρκία, ο οποίος έγινε αισθητός και στα νησιά του Αιγαίου.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Σιντίργκι, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκια δήλωσε στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι δεν υπήρξαν θύματα, προσθέτοντας ότι υπήρξαν μόνο δύο ήσσονος σημασίας περιστατικά που προκλήθηκαν από πανικό.

Σημείωσε ότι συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά από διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι 22 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής: «Τέσσερις από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο. Υπάρχουν 18 πολίτες που υπέστησαν τραύματα λόγω πανικού και πτώσης από μπαλκόνια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά.

Τρία αχρησιμοποίητα κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα που είχαν υποστεί ζημιές σε προηγούμενο σεισμό κατέρρευσαν, είπε, τονίζοντας ότι κανείς δεν ζούσε στα κτίρια.

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα. Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

«Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο» δήλωσε καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. «Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης» συμπλήρωσε ο ίδιος.