Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS). Το εστιακό βάθος του ορίσθηκε στα 42,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση συγκλόνισε τις παραλιακές πόλεις του νησιού της Ιαπωνίας, αλλά δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει θύματα η ζημίες.

6.1 Earthquake off the Coast of Hokkaido, Japan#earthquake #quake #sismo #terremoto

Long Version:https://t.co/MTTBWNQzQG pic.twitter.com/86R7z09NVC