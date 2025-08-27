Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Χωρίς άμεσες αναφορές για θύματα ή καταστροφές

Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά από τις 16:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στη βορειοανατολική ακτή της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του νησιού.

Ο σεισμός είχε βάθος 112 χλμ. σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.

Όπως μετέδωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Ο σεισμός κούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα, Ταϊπέι. Δεν υπήρξαν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές λόγω της δόνησης.

Σύμφωνα με το Reuters, η TSMC (η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο, της οποίας τα εργοστάσια βρίσκονται όλα στη δυτική ακτή της Ταϊβάν) ανακοίνωσε πως δεν προχώρησε σε εκκένωση των εγκαταστάσεών της.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στη συμβολή δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό στο νότιο τμήμα της Ταϊβάν το 2016, ενώ σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σκότωσε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους το 1999.