Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην ανατολική Κίνα - 21 τραυματίες, κτίρια κατέρρευσαν (vid)

Σεισμική δόνηση 5,4 βαθμών έπληξε την ανατολική Κίνα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες και καταρρεύσεις εκατό και πλέον κτιρίων.

Ο σεισμός καταγράφθηκε στις 02:33 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:33 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας], 26 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ντέτσου, στην επαρχία Σαντόνγκ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Κάτοικοι της περιοχής μεταφόρτωσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζουν λάμπες να κλυδωνίζονται, το έδαφος να τρέμει, κατοίκους που έβγαιναν από τα σπίτια τους... ένα εικονίζει ανθρώπους να περπατούν ανάμεσα σε τούβλα και άλλα συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος.

Το σύστημα «Pager» του USGS, που προβλέπει τις συνέπειες των σεισμών, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει πως υπήρχε κίνδυνος η δόνηση να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και θύματα.

Το κινεζικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε κινητοποίηση επιπέδου τέσσερα –του υψηλότερου– κι έστειλε ομάδα για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Σαντόνγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

52 μετασεισμικές δονήσεις



Η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, επικαλούμενη τις αρχές της επαρχίας, έκανε λόγο για τουλάχιστον «21 τραυματίες» και 156 σπίτια ή κτίρια που «κατέρρευσαν» εξαιτίας του σεισμού, που ακολουθήθηκε από 52 μετασεισμικές δονήσεις.

Σε πλάνα του CCTV διακρίνονται μέλη σωστικών συνεργείων να περνούν μπροστά σε σκηνές οι οποίες στήθηκαν για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες σε γήπεδο σχολείου.

«Μόνο ακατοίκητα τούβλινα κτίρια κατέρρευσαν», σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Το δίκτυο ύδρευσης και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές λειτουργούν κανονικά στην περιοχή, όμως ανεστάλησαν κάποια δρομολόγια τρένων το πρωί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσά τους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Πεκίνο και την οικονομική πρωτεύουσα Σαγκάη, κάπου 800 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα πέρα από το ότι ήταν τρομακτικό», ανέφερε χρήστης του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Οι σεισμοί δεν είναι σπάνιοι στην Κίνα, όμως συνήθως δεν πλήττουν το ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και βρίσκονται οι μεγαλύτερες πόλεις.

Μέλος της σεισμολογικής υπηρεσίας της Σαντόνγκ προσπάθησε να καθησυχάσει, τονίζοντας σε τοπικά ΜΜΕ ότι η πιθανότητα να σημειωθεί ισχυρότερος σεισμός στην περιοχή αυτή είναι «πολύ μικρή».