Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία, χωρίς αναφορές για θύματα

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή την επαρχία Μπαλικεσίρ στη βορειοδυτική Τουρκία την Κυριακή, σύμφωνα με την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών AFAD, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο σεισμός, στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ, είχε βάθος 7,72 χλμ., σύμφωνα με την AFAD.

Τον περασμένο μήνα, ένας σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ έπληξε την ίδια περιοχή και προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου, καθώς και την κατάρρευση ορισμένων κτιρίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε την Κυριακή ότι η AFAD και άλλες ομάδες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούσαν επιθεωρήσεις στο πεδίο μετά τον σεισμό.