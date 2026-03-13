Σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η δόνηση σημειώθηκε στις 03:35 τοπική ώρα (02:35 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο 56 χιλιόμετρα βόρεια του Τοκάτ, σε βάθος 35 χιλιομέτρων.
Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές πόλεις της κεντρικής Τουρκίας.
#Earthquake 20 km NE of #Erbaa (Türkiye) 3 min ago (local time 03:35:18). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) March 13, 2026
