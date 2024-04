Σεβαστούπολη: Έκρηξη σε ρωσικό πλοίο (vid)

Ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε την Κυριακή 21 Απριλίου, στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, που σταθμεύει στην κατεχόμενη Σεβαστούπολη, σύμφωνα με δηλώσεις του διορισμένου κυβερνήτη της πόλης.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Μιχαήλ Ρασβοζάγιεβ, κυβερνήτης της κατεχόμενης Σεβαστούπολης, ισχυρίστηκε ότι ένας πύραυλος κατά του πλοίου είχε «απωθηθεί» και «θραύσματα προκάλεσαν μια μικρή φωτιά, η οποία σβήστηκε γρήγορα».

Μη επαληθευμένο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα σκάφος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού να καίγεται και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η γέφυρα της Κριμαίας είχε κλείσει.

Πηγή των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας είπε στην Kyiv Independent ότι οι πληροφορίες για το χτύπημα εξακολουθούν να διασταυρώνονται.

Η Σεβαστούπολη είναι η έδρα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας και στοχοποιείται συχνά από επιδρομές ουκρανικών πυραύλων και θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, δήλωσε στις 30 Μαρτίου ότι η Ρωσία απέσυρε σχεδόν όλα τα μεγάλα πλοία της από τα λιμάνια της κατεχόμενης Κριμαίας, μετά από επιτυχημένα ουκρανικά πλήγματα.

Για να αποτρέψουν περαιτέρω επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, οι ρωσικές δυνάμεις στην κατεχόμενη Κριμαία κατασκευάζουν φράγματα στην είσοδο του κόλπου της Σεβαστούπολης, ανέφερε η αντάρτικη ομάδα Atesh στις 27 Μαρτίου.

Η Ρωσία προσπαθεί επίσης να ενισχύσει την άμυνα του λιμανιού της στο Νοβοροσίσκ, όπου η Μόσχα είχε αρχίσει να αναδιατάσσει τον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα από τη Σεβαστούπολη πέρυσι, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην καθημερινή του ενημέρωση στις 31 Μαρτίου.

Βίντεο της έκρηξης:

