Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διέταξε το Πολεμικό της Ναυτικό να συνοδεύει πλοία που μεταφέρουν πετρελαϊκά προϊόντα κατά την αναχώρησή τους από τα λιμάνια, κλιμακώνοντας τον κίνδυνο μιας αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εντολή του προέδρου Τραμπ για την επιβολή «αποκλεισμού» που στοχεύει τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με τους New York Times, αρκετά πλοία απέπλευσαν από τις ανατολικές ακτές της χώρας με ναυτική συνοδεία από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Τα πλοία αναχώρησαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να επιβάλει αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζουν να συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα.

Τα πλοία — που μετέφεραν πετρελαϊκό κοκ και άλλα προϊόντα που συνδέονται με το πετρέλαιο — απέπλευσαν από το λιμάνι Χοσέ με προορισμό αγορές της Ασίας, ανέφεραν δύο από τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Όπως σημείωσαν, η απόφαση για στρατιωτική συνοδεία ελήφθη από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Τα πλοία που ταξίδευαν με συνοδεία δεν περιλαμβάνονταν σε τρέχον κατάλογο πλοίων που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που καθιστά ασαφές εάν θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο του αποκλεισμού που έχει εξαγγείλει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι εστιάζει σε δεξαμενόπλοια που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές εμπορικές κυρώσεις.

Το τρίτο πρόσωπο που έχει γνώση των εξελίξεων, Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι ενήμερη για τις ναυτικές συνοδείες και εξετάζει διάφορα πιθανά σενάρια αντίδρασης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, PDVSA, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι τα πλοία που συνδέονται με τις δραστηριότητές της συνεχίζουν να πλέουν «με πλήρη ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη και επιχειρησιακές εγγυήσεις, στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης του δικαιώματός τους στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το βράδυ της Τρίτης την επιβολή ενός «ολικού και πλήρους αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια από και προς τη Βενεζουέλα που έχουν παραβιάσει τις αμερικανικές κυρώσεις.