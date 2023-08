Σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη το ινδικό διαστημόπλοιο Chandrayaan-3

Ένας ινδικός, μη επανδρωμένος πύραυλος μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη χθες (5/8), τέσσερα χρόνια έπειτα από την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα προσσελήνωσης ενός διαστημοπλοίου, όπως ανακοίνωσε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ISRO).

«Το Chandrayaan-3 μπήκε στην τροχιά της Σελήνης» ανέφερε ο ISRO στο Facebook, τρεις εβδομάδας μετά την εκτόξευσή του.



Εφόσον η αποστολή κυλήσει όπως είναι προγραμματισμένο, το διαστημόπλοιο θα προσσεληνωθεί κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης –μια περιοχή που δεν έχει εξερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα– γύρω στις 23-24 Αυγούστου.

Επιτυχημένες προσσεληνώσεις έχουν κάνει μέχρι σήμερα μόνο τρεις άλλες χώρες, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Η πρώτη απόπειρα της Ινδίας, πριν από τέσσερα χρόνια, απέτυχε όταν το προσωπικό εδάφους έχασε την επαφή με το διαστημόπλοιο λίγο πριν από την άφιξή του στη Σελήνη. Το Chandrayaan-3 μεταφέρει ένα σκάφος προσσελήνωσης, το Vikram, που στα σανσκριτικά σημαίνει «Γενναιότητα», καθώς και ένα ρόβερ, το ρομποτάκι Pragyan (το όνομα σημαίνει «Σοφία») που θα εξερευνήσει την επιφάνεια της Σελήνης. Το Chandrayaan-3 χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσει στη Σελήνη, σε σύγκριση με τις αποστολές Apollo της NASA, τις δεκαετίες του 1960-70, που έφταναν στον δορυφόρο της Γης μέσα σε μερικές ημέρες. Ο ινδικός πύραυλος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο Sarurn, ο πύραυλος του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος. Έκανε πέντε ή έξι ελλειπτικές περιφορές γύρω από τη Γη για να αναπτύξει ταχύτητα, προτού να ακολουθήσει την πορεία του προς τη Σελήνη.

