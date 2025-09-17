Στο Κάστρο Γουίνδσορ το ζεύγος Τραμπ - Τους υποδέχθηκαν Βασιλιάς Κάρολος, Γουίλιαμ και Κέιτ (vid)

Γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε στο Κάστρο του Γουίνδσορ, μεταφέροντας τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του, Πρώτη Κυρία, Μελάνια.

Το ζεύγος Τραμπ υποδέχθηκαν αρχικά ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, στον κήπο Walled Garden, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια, συνόδευσαν το ζευγάρι στο Victoria House, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα.

Παρά το γεγονός ότι η Καμίλα ήταν αδιάθετη την προηγούμενη ημέρα, βασιλικές πηγές επιβεβαίωσαν πως θα παραστεί σε όλες τις εκδηλώσεις της επίσκεψης. Ο Κάρολος και η Καμίλα υποδέχθηκαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την Πρώτη Κυρία μπροστά από το Victoria House, υπό τους ήχους της μπάντας του Ιππικού του Βασιλικού Οίκου.

Ακολούθως, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκαν σε άμαξες για περιήγηση στο κτήμα του Γουίνδσορ, ενώ προηγήθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας. Την τελετή πλαισίωσαν 80 στρατιώτες, που συνοδεύουν τον βασιλιά εντός του κάστρου.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το προεδρικό ζεύγος θα επισκεφθεί ιδιωτικά τον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, όπου θα καταθέσει στεφάνι. Θα ακολουθήσει ειδική στρατιωτική τελετή στον Ανατολικό Χλοοτάπητα του κάστρου, με εναέρια επίδειξη από την ακροβατική ομάδα Red Arrows της Βασιλικής Αεροπορίας και αμερικανικά μαχητικά F-35.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προς τιμήν του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, το οποίο θα ανοίξει με την ομιλία του μονάρχη.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια: ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο Ουίνδσορ, ενώ στο Λονδίνο 1.600 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για να διαχειριστούν τη διαδήλωση που οργανώνει η «Stop the Trump Coalition».

Ήδη η άφιξη του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις, με τέσσερις συλλήψεις να γίνονται την Τρίτη, έπειτα από προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου δίπλα στον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν σε έναν από τους πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ. Η αστυνομία χαρακτήρισε την πράξη «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» και τη συνέδεσε με «κακόβουλες επικοινωνίες».

Παράλληλα, η επίσκεψη απέφερε ήδη μια συμφωνία τεχνολογίας που ενισχύει τη συνεργασία σε Τεχνητή Νοημοσύνη, κβαντική υπολογιστική και πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση, με τη Microsoft να δεσμεύεται για επενδύσεις ύψους 31 δισ. λιρών στη Βρετανία.

«Ουσιαστικά βρίσκομαι εκεί και για το εμπόριο. Θέλουν να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν λίγο τη συμφωνία. Κάναμε μια συμφωνία, είναι εξαιρετική συμφωνία, και θέλω να τους βοηθήσω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για τη Βρετανία την Τρίτη. «Θα ήθελαν να εξασφαλίσουν μια λίγο καλύτερη συμφωνία, οπότε θα μιλήσουμε μαζί τους».