Σε «ρήγμα πολύ μεγάλης ώσης» ο σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Τι λένε οι επιστήμονες

Ο σεισμός μεγέθους 8,8 που σημειώθηκε ανοιχτά της Ρωσίας συνέβη σε αυτό που είναι γνωστό ως «ρήγμα μεγάλου βάθους» (megathrust fault), όπου η πυκνότερη τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού γλιστρά κάτω από την ελαφρύτερη πλάκα της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η πλάκα του Ειρηνικού βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, καθιστώντας την περιοχή της Χερσονήσου Καμτσάτκα, στα ανοιχτά της ρωσικής Άπω Ανατολής, ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιους σεισμούς – και δεν μπορούν να αποκλειστούν ισχυρότεροι μετασεισμοί, επισημαίνουν οι ειδικοί, σύμφωνα με το Reuters.

Με το επίκεντρο κοντά στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, ήταν ο ισχυρότερος σεισμός από την καταστροφική σεισμική δόνηση στο Τοχόκου το 2011, η οποία προκάλεσε τσουνάμι και οδήγησε σε μερική κατάρρευση του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα Νταϊίτσι στην Ιαπωνία.

«Η σεισμική ζώνη της Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης στον Ειρηνικό Δακτύλιο της Φωτιάς, και η πλάκα του Ειρηνικού κινείται δυτικά με ταχύτητα περίπου 80 χιλιοστά (3 ίντσες) το χρόνο», δήλωσε ο Ρότζερ Μάσον, επίτιμος ερευνητής στο Βρετανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Τα «γεγονότα υποβύθισης», στα οποία μία τεκτονική πλάκα σπρώχνει κάτω από μια άλλη, μπορούν να προκαλέσουν πολύ ισχυρότερους σεισμούς από τους «ολισθητικούς» σεισμούς (strike-slip), όπως αυτόν που έπληξε τη Μιανμάρ τον Μάρτιο, όπου οι πλάκες κινούνται οριζόντια η μία σε σχέση με την άλλη με διαφορετικές ταχύτητες.

Η περιοχή της Καμτσάτκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και είχε βιώσει σεισμό μεγέθους 9 τον Νοέμβριο του 1952, που κατέστρεψε την πόλη Σεβέρο-Κουρίλσκ και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές ακόμα και στη Χαβάη, είπε ο Μάσον στο πρακτορείο Reuters.

Οι επιφανειακοί σεισμοί "megathrust" είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν τσουνάμι επειδή διαρρηγνύουν τον πυθμένα της θάλασσας και εκτοπίζουν τεράστιους όγκους νερού.

Με σχετικά μικρό εστιακό βάθος στα 20,7 χιλιόμετρα (13 μίλια), ο σεισμός της Τετάρτης ήταν εξ αρχής πιθανό να δημιουργήσει κινδύνους για τσουνάμι, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Πρόκειται για υποθαλάσσιο σεισμό, και όταν έχουμε τέτοιους σεισμούς υπάρχει η πιθανότητα να προκληθούν τσουνάμι», είπε ο Άνταμ Πασκάλ, επικεφαλής επιστήμονας στο Κέντρο Σεισμολογικής Έρευνας της Αυστραλίας.

