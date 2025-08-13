Σε πύρινο κλοιό Μεσόγειος και Βαλκάνια - Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Τρίτη, καθώς πυρκαγιές που τροφοδοτήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα έκαψαν τεράστιες στη νότια Ευρώπη.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για καύσωνα στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας είναι ένα ακόμη σημάδι της κλιματικής αλλαγής, η οποία τροφοδοτεί μακρύτερες, εντονότερες και όλο και πιο συχνές περιόδους ακραίας ζέστης. «Χάρη στην κλιματική αλλαγή, ζούμε τώρα σε έναν σημαντικά θερμότερο κόσμο», δήλωσε στην AFP ο Ακσάι Ντεόρας, ερευνητής στο τμήμα μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στη Βρετανία, προσθέτοντας ότι «πολλοί εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο».

Ένας υπάλληλος ισπανικού ιππικού κέντρου υπέκυψε από τα τραύματά του στο Tρες Κάντος, ένα πλούσιο προάστιο βόρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με αξιωματούχους — όπως αναφέρθηκε, ενώ προσπαθούσε να σώσει άλογα. Αργότερα, αξιωματούχοι στην Καστίλλη και τη Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία επιβεβαίωσαν ότι ένας άλλος άνδρας είχε σκοτωθεί, ενώ καταπολεμούσε τις πυρκαγιές.

Επίσης, ένας στρατιώτης στο Μαυροβούνιο πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το βυτιοφόρο τους ανατράπηκε ενώ καταπολεμούσαν τις πυρκαγιές στους λόφους βόρεια της πρωτεύουσας Ένα παιδί πέθανε από θερμοπληξία στην Ιταλία τη Δευτέρα. Ο υπάλληλος του ιππικού κέντρου ήταν το πρώτο θύμα από τις δεκάδες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ισπανία από την έναρξη της καύσωνα την περασμένη εβδομάδα. Εκατοντάδες κάτοικοι του Τρες Κάντος εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της ταχέως πυρκαγιάς, η οποία κατασβέστηκε το πρωί της Τρίτης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του και ανέφερε σε ανάρτησείς του στο X ότι οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ασταμάτητα για την κατάσβεση των πυρκαγιών» και προειδοποίησε: «Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί».

Lamento profundamente el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León.



Todo mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros.



Mucha fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas en ese mismo incendio. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Todos los medios del Gobierno para luchar contra los incendios.



La noche será complicada en muchas zonas de España.



Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de las autoridades.



Todo mi apoyo a las personas que se encuentran en zonas afectadas. Y mis mejores deseos de… https://t.co/I2EwZn55vE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Πηγές: ΕΡΤ, AFP