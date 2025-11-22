Συνάντηση Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ για το Ουκρανικό στο περιθώριο της Συνόδου της G20

O πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντώνται σήμερα για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Οι τρεις ηγέτες, που είχαν ήδη συνομιλίες την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Ελλάδας, πριν από μία διευρυμένη συνάντηση μαζί με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Άλλωστε, όπως είπαν πηγές με γνώση του θέματος στο Reuters, οι χώρες της Ε3, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου της G20.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους και υπογράμμισαν πως οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να εμπλέκει το Κίεβο, να σέβεται τα βασικά συμφέροντα της Ουκρανίας και να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε η καναδική κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να εργαστεί με συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, τονίζεται.

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία θα διαβουλευτεί με τους εταίρους της σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της τις επόμενες ημέρες, έγινε γνωστό από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου σήμερα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι ενέκρινε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, της οποίας θα ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του και περιλαμβάνει κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας, όπως και οδηγίες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη και οι αντιπρόσωποι του ουκρανικού κράτους θα υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του ουκρανικού λαού και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας», τονίζεται.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, λέει ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης

Η πιθανότητα μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα, όπως δήλωσε ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ σε συνέντευξη για το κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

«Η αναζήτηση μιας προοπτικής προόδου συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν διακοπεί και ότι τα κανάλια διαλόγου συνεχίζουν να λειτουργούν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά η συνάντηση δεν απέφερε καμία συμφωνία για επίλυση ή παύση του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ένα μετέπειτα σχέδιο για συνάντηση στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

«Εργαζόμαστε συνεχώς. Έχουμε καλά εδραιωμένα φορμάτ και κανάλια. Δεν είναι όλα αυτά ορατά ή ανοιχτά στο κοινό, δεν χρειάζεται να συζητούνται δημόσια, αλλά το γεγονός παραμένει ότι όλα λειτουργούν κανονικά», είπε ο Ριάμπκοφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε την πρόοδο στη διαμόρφωση διαλόγου Ρωσίας – ΗΠΑ «εντυπωσιακή».

Σχολιάζοντας επίσης την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης με την Κίνα και τις ΗΠΑ για τη σταθερότητα των πυρηνικών όπλων, ο Ριάμπκοφ τόνισε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να πιέσει το Πεκίνο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε ερωτήματα προς την Κίνα σχετικά με τον έλεγχο των όπλων και τη στρατηγική σταθερότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εμπλέξει την Κίνα στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν είχε θέσει το ενδεχόμενο διμερούς αποκλιμάκωσης στον πυρηνικό τομέα, με την Κίνα να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια.