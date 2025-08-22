«Σε δύο εβδομάδες» θα ξέρει ο Τραμπ αν θα επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Στον αέρα κυρώσεις προς την Μόσχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του έστειλε μία κοινή τους φωτογραφία από την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή και υπογράμμισε πως θα του στείλει πρόσκληση για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έλθει, μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί», είπε στους δημοσιογράφους.

Trump shows his photo with Putin. Trump says Putin may be coming for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/Or5P0UAEjt — Clash Report (@clashreport) August 22, 2025

Τραμπ για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Eίναι σαν το λάδι με το ξύδι, δεν τα πάνε καλά μαζί

Νώρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να παρευρεθεί σε μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το SkyNews, συνέκρινε τον Πούτιν και τον Ζελένσκι με το λάδι και το ξύδι, καθώς «δεν τα πάνε και πολύ καλά».

«Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, την συνάντηση που ο ίδιο είχε προαναγγείλει πριν μερικές μέρες προτού κάνει πίσω όταν αυτή η προοπτική φάνηκε ότι απομακρύνεται.

«Ξέρετε, είναι λίγο σαν το λάδι και το ξύδι. Δεν τα πάνε και πολύ καλά, για προφανείς λόγους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε:

«Αλλά θα δούμε. Και μετά θα δούμε αν θα πρέπει να είμαι εκεί. Προτιμώ να μην είμαι».