Οι σύμμαχοι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν φαίνεται να έχουν καμία καλή απάντηση για το τι θα συμβεί μετά την σχεδόν βέβαιη πτώση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής στις 8 Σεπτεμβρίου.

Τα ονόματα του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνί και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν κυκλοφορούν στις συζητήσεις ως πιθανοί διάδοχοι στο «δηλητηριασμένο ποτήρι» της πρωθυπουργίας, αλλά τι θα μπορούσε να λύσει πραγματικά μια νέα επιλογή; Ένας νέος πρωθυπουργός θα παγιδευτεί στο ίδιο τέλμα.

Η γαλλική πολιτική θα παραμείνει εσωτερικά διχασμένη για να μπορέσει να περάσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του ελλείμματος, παρά τις προειδοποιήσεις του Μπαϊρού ότι η Γαλλία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια κρίση χρέους τύπου Ελλάδας, αν μείνει αδρανής και δεν εφαρμόσει ένα μη δημοφιλές πακέτο περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Και τι γίνεται με μια ακόμα έκτακτη εκλογή; Αν ο Μακρόν αποφασίσει να κάνει μια, το πολιτικό τοπίο θα μπορούσε να παραμείνει βυθισμένο στο ίδιο αδιέξοδο — αλλά η ευθύνη μετά την ψηφοφορία θα πέσει πιο προφανώς πάνω του και όχι στον πρωθυπουργό του. Και όλη αυτή την ώρα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα χάνουν την υπομονή τους σχετικά με την ικανότητα της Γαλλίας να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της.

Ο Μακρόν σκέφτεται να επιλέξει τον νεαρό, κεντροδεξιό Σεμπαστιέν Λεκορνί για να ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ακόμη και μια τεχνοκρατική κυβέρνηση ειδικών για να λύσει το χάος του προϋπολογισμού — μια λύση που μοιάζει περισσότερο με ιταλική — θα έπρεπε να πλοηγηθεί σε μια διασπασμένη Εθνοσυνέλευση γεμάτη βουλευτές που σκέφτονται τις κρίσιμες δημοτικές εκλογές του χρόνου και τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η ομάδα του Μπαϊρού, εν τω μεταξύ, παραμένει έκπληκτη από την ταχύτητα με την οποία οι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές — ειδικά η ακροδεξιά — σφράγισαν τη μοίρα του και δυσκολεύεται να πείσει τον κόσμο ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Προς το παρόν, ο Μπαϊρού φαίνεται να δίνει μια μάχη στην αυλή της κοινής γνώμης, δίνοντας σωρεία ομιλιών και συνεντεύξεων με την ελπίδα να αφήσει το Μέγαρο Ματινιόν, την πρωθυπουργική κατοικία, με το κεφάλι ψηλά.

«Τουλάχιστον θα έχει κερδίσει τον σεβασμό ως υποψήφιος πρόεδρος», είπε ένας υποστηρικτής του Μακρόν.