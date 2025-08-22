Καναδάς: Καταργεί τους δασμούς - αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα

Ο Καναδάς θα ανακοινώσει την Παρασκευή ότι καταργεί πολλούς δασμούς - αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα, ως ένδειξη καλής θέλησης για την επανεκκίνηση των παγωμένων εμπορικών συνομιλιών, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο θα παραμείνουν προς το παρόν, σύμφωνα με την πηγή, που ζήτησε να διατηρηθεί ανώνυμη λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου στις 12:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (16:00 GMT) την Παρασκευή.

Η είδηση βοήθησε το καναδικό δολάριο να επεκτείνει τα κέρδη του και μέχρι τις 11:05 π.μ. είχε ανέβει κατά 0,5% στα 1,3837 C$ ανά δολάριο ΗΠΑ, ή 72,27 σεντς ΗΠΑ.

Ο Καναδάς διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση εδώ και μήνες, αλλά οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει την κίνηση

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή ότι χαιρετίζει την αναφορά ότι ο Καναδάς θα καταργήσει πολλούς αντιποίνους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ως ένδειξη καλής θέλησης για την επανεκκίνηση των παγωμένων εμπορικών συνομιλιών.

«Χαιρετίζουμε αυτήν την κίνηση του Καναδά, που είχε καθυστερήσει πολύ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τον Καναδά σχετικά με τις εμπορικές και εθνικές ανησυχίες της κυβέρνησης», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.»

Τηλεφωνική επικοινωνία Κάρνι - Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρνι συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και είχε, όπως δήλωσε το γραφείο του, μια παραγωγική συνομιλία.

Σύμφωνα με πηγή της καναδικής κυβέρνησης που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, το τηλεφώνημα έγινε από τον Κάρνεϊ, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Στην Ουάσινγκτον, ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για το εμπόριο. «Οι ηγέτες συζήτησαν τις τρέχουσες εμπορικές προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις κοινές προτεραιότητες σε μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καναδάς διεξάγει εδώ και μήνες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια νέα οικονομική και ασφαλιστική σχέση, αλλά οι δύο πλευρές δεν είναι κοντά σε συμφωνία.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα από 25% σε 35% για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε την αποτυχία του Καναδά να σταματήσει το λαθρεμπόριο φαιντανύλης και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τα εμπορικά εμπόδια.