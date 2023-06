Πόλεμος στην Ουκρανία

Σοκαρισμένος από την «άνευ προηγουμένου επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε, στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα στην Ουκρανία δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι η καταστροφή μη στρατιωτικών στόχων συνιστά «έγκλημα πολέμου».

Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την ανατίναξη του φράγματος και η στάθμη του νερού φτάνει σε «κρίσιμο επίπεδο», ενώ ανησυχία εκφράζεται και για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Χείμαρρος νερού, μετά την καταστροφή του φράγματος στον ποταμό Δνείπερο που χωρίζει τις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία, πλημμύρισε έκταση της εμπόλεμης ζώνης, αναγκάζοντας τους χωρικούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει για το ζήτημα. Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ η Ρωσία περιέγραψε την ανατίναξη ως «σαμποτάζ».

Το tweet του Σαρλ Μισέλ

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

«Θα θέσω το θέμα τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα προτείνω περισσότερη βοήθεια στις πλημμυρισμένες περιοχές. Οι σκέψεις μου με όλες τις οικογένειες στην Ουκρανία που επλήγησαν από αυτήν την καταστροφή» καταλήγει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πίτερ Στάνο (Κομισιόν): Φρικτή και βάρβαρη επίθεση

Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν καταδίκασε την καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα κάνοντας λόγο για «φρικτή και βάρβαρη» κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Πρόκειται για νέο σημάδι κλιμάκωσης, που φέρνει τον φρικτό και βάρβαρο χαρακτήρα της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας σε πρωτοφανή επίπεδα».

Γκουτέρες: Μνημειώδης καταστροφή

Ο επικεφαλλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο από την πλευρά του για ακόμα μία καταστροφική συνέπεια της ρωσικής εισβολής.

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων πολιτικών υποδομών πρέπει να σταματήσουν. Να δράσουμε για να διασφαλίσουμε την απόδοση ευθυνών και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους.

Ο Γκουτέρες είπε ότι πρόκειται για «μνημειώδη ανθρωπιστική, οικονομική και οικολογική καταστροφή».

«Τουλάχιστον 16.000 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους - ενώ πολλές χιλιάδες άλλοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό να κινδυνεύει», είπε, προσθέτοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη συντονίζονται με την ουκρανική κυβέρνηση για την αποστολή υποστήριξης, όπως πόσιμο νερό και ταμπλέτες καθαρισμού νερού.

Στόλτενμπεργκ: «Εξωφρενική πράξη» η ανατίναξη του φράγματος

Για «εξωφρενική πράξη» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε σχόλιό του για την ανατίναξη του φράγματος στη Νόβα Κάχοβκα.

«Η καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα σήμερα θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες πολίτες και προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Πρόκειται για μια εξωφρενική πράξη, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη θηριωδία του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Η Κάχα Κάλας, πρωθυπουργός της Εσθονίας, χαρακτήρισε επίσης την ανατίναξη του φράγματος ως έγκλημα πολέμου.

Η ίδια ανέφερε στο Twitter ότι «το τρομοκρατικό κράτος της Ρωσίας μετέτρεψε τώρα το νερό σε όπλο».

«Η καταστροφή του φράγματος είναι ένα έγκλημα πολέμου που πλήττει αμέτρητους πολίτες και επιφέρει οικοκτονία και μαζική καταστροφή», υπογράμμισε η ίδια.

Terrorist state Russia has now turned water into a weapon. Destroying #NovaKakhovka dam is a war crime affecting countless civilians and bringing ecocide and mass destruction.



We must stop this cycle of aggression by helping Ukraine to victory and delivering full accountability. — Kaja Kallas (@kajakallas) June 6, 2023

«Τρομοκρατική επίθεση»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι ανατίναξαν τον υδροηλεκτρικό σταθμό αφού τον είχαν ναρκοθετήσει, και τόνισε πως η Μόσχα πρέπει να λογοδοτήσει για «τρομοκρατική επίθεση».

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα «πανικόβλητες», εν μέσω εντεινόμενων εικασιών ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια του Κιέβου να ανακαταλάβει εδάφη που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής.

Παράλληλα, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί αυτό που αποκάλεσε ρωσική «τρομοκρατική ενέργεια κατά ουκρανικών υποδομών ζωτικής σημασίας» στο φράγμα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ζήτησε επίσης να συζητήσει το συμβούλιο των διοικητών της ατομικής υπηρεσίας του ΟΗΕ σχετικά με το περιστατικό και απαίτησε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την G7 και την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη ρωσική πυραυλική βιομηχανία και τον πυρηνικό τομέα.

Το υπουργείο κάλεσε επίσης την ΕΕ να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της, ο οποίος μπορεί να παράσχει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή.

«Ρωσικός στόχος η καταστροφή της Ουκρανίας»

Ο Ολέξιι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, χαρακτήρισε την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα «νέο στάδιο της ρωσικής επιθετικότητας».

Όπως ανέφερε στο Twitter, η Ρωσία δήλωσε ανοιχτά «τον πραγματικό της στόχο - την καταστροφή της Ουκρανίας, τη δολοφονία Ουκρανών, την καταστροφή της οικονομίας και των δομών υποστήριξης της ζωής».

The blow-up of the Kakhovka HPP by russians is a fundamentally new stage of russian aggression. The complete and final dismantling of the whole false ideological kremlin construct took place: “liberation of Ukraine”, “fight against the Nazis”, “targeting only military objects”… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία για σαμποτάζ

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «απορρίπτει σθεναρά» τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία ευθύνεται για την καταστροφή του φράγματος, κατηγορώντας αντίθετα την Ουκρανία για σαμποτάζ. Ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο ήθελε να «στερήσει το νερό από την Κριμαία» και να αποσπάσει την προσοχή από το πεδίο της μάχης.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ανατίναξε το φράγμα στο πλαίσιο σχεδίου για την αναδιάταξη δυνάμεων από την κοντινή περιοχή της Χερσώνας για επιχειρήσεις εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Το Reuters μεταδίδει ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που υπογράφει ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με την οποία η διάρρηξη του φράγματος και η επακόλουθη πλημμύρα είχαν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν τη Ρωσία να επιτεθεί κοντά στη Χερσώνα, ενώ παράλληλα επέτρεπαν στην Ουκρανία να «μεταφέρει μονάδες και εξοπλισμό από το μέτωπο της Χερσώνας στην περιοχή των επιθετικών επιχειρήσεων».

Η διεύρυνση του ποταμού Δνείπερου από τα νερά της πλημμύρας του κατεστραμμένου φράγματος είναι πιθανό να καταστήσει δυσκολότερο για τα ουκρανικά στρατεύματα να σχηματίσουν προγεφύρωμα και να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα από την αριστερή όχθη του ποταμού και το νότιο τμήμα της περιφέρειας Χερσώνα, την οποία η Ρωσία κατέχει και έχει διεκδικήσει να προσαρτήσει.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποκρούσει επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου τις τελευταίες τρεις ημέρες, δήλωσε ακόμη ο Ρώσος υπουργός Άμυνας.

Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να προελάσει προς επτά κατευθύνσεις στις 5 Ιουνίου, αλλά απωθήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς για το πεδίο της μάχης.

Μαζικές εκκενώσεις - «Η πόλη βυθίζεται»

Οι ουκρανικές αρχές απομάκρυναν τουλάχιστον 885 άτομα από την απελευθερωμένη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου κοντά στο κατεστραμμένο φράγμα. Στο μεταξύ, οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές στη Νόβα Καχόβκα στην κατεχόμενη ανατολική όχθη δήλωσαν επίσης ότι προετοιμάζουν εκκενώσεις λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι η πόλη της νότιας Ουκρανίας έχει βυθιστεί στο νερό μετά τη διάρρηξη του φράγματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανατολικότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια, μετά την καταστροφή του κοντινού φράγματος. «Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια», όπως έγινε γνωστό.

Σημειώνεται ότι το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Νόβα Καχόβκα, χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της περιοχής και της προσαρτηθείσας Κριμαίας νοτιότερα, αλλά επίσης και για την ψύξη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που επίσης είναι υπό ρωσική κατοχή.

