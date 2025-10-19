Σαρκοζί: Δεν φοβάμαι να πάω στην φυλακή - Δεν θα ζητήσω ιδιαίτερη μεταχείριση

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την εκτέλεση ποινής φυλάκισης πέντε ετών την Τρίτη, αφού καταδικάστηκε για απόπειρα συγκέντρωσης προεκλογικών κεφαλαίων από τη Λιβύη το 2007, δήλωσε ότι δεν φοβάται να πάει στη φυλακή, σύμφωνα με τη La Tribune Dimanche.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αναμένεται να φυλακιστεί στη φυλακή Σαντέ του Παρισιού στις 21 Οκτωβρίου, είπε στην εφημερίδα ότι έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και αισθάνεται ήρεμος ενόψει της έναρξης της ποινής του.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση.

Ο Σαρκοζί δηλώνει ότι σκοπεύει να γράψει βιβλίο στη φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος είπε στη La Tribune Dimanche ότι δεν θέλει να παραπονεθεί ούτε να προκαλέσει οίκτο κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Σχεδιάζει να περάσει τον χρόνο του στη φυλακή γράφοντας ένα βιβλίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με τις προσπάθειες στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007 από τη Λιβύη, κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα δηλώσει την αθωότητά του και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.



