Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Ριάντ

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και κάτοικοι του Ριάντ άκουσαν ισχυρές εκρήξεις ανατολικά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας σήμερα, δεύτερη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων στον Κόλπο ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Κάτοικοι του Ριάντ δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται στον ουρανό ενώ δημοσιογράφοι επιβεβαίωσαν ότι άκουσαν τις εκρήξεις.

ΥΠΑΜ Βρετανίας: Αναχαιτίστηκαν δύο ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι πύραυλοι στόχευαν σκόπιμα βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί.

«Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», είπε.

Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί ήταν τοποθετημένοι κοντά σε τοποθεσίες που στοχεύονταν στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ».

Ωστόσο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν οι πιθανές επιπτώσεις από τις επιθέσεις στο Ιράν και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Επίσης, αναφέρθηκε στα 20 τρομοκρατικά σχέδια στους δρόμους της Βρετανίας που οργανώθηκαν από το Ιράν, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών του και την προμήθεια 50.000 drones στη Ρωσία για να επιτεθούν στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν μπορεί ποτέ να του επιτραπεί να έχει πυρηνικά όπλα», κατέληξε.