Σαλβίνι: Θα μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα για να μετριάσουμε τις τιμές

Η Ιταλία σχεδιάζει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε μια προσπάθεια να στηρίξει οικογένειες και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Μιλάνο μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους μεγάλων δικτύων πρατηρίων, ο Σαλβίνι σημείωσε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο για την έγκριση του πακέτου μέτρων. «Μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανακούφισης ενός μηνός», ανέφερε.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η χρηματοδότηση της μείωσης των φόρων θα καλυφθεί από τα υψηλότερα έσοδα ΦΠΑ που προέκυψαν λόγω της αύξησης των τιμών. Ο Σαλβίνι τόνισε ότι ο στόχος είναι η μείωση της τιμής του ντίζελ κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο από 2,10 ευρώ σήμερα.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αντιμετωπίζει πρόσθετες πολιτικές προκλήσεις, καθώς στις 22-23 Μαρτίου οι Ιταλοί καλούνται να ψηφίσουν για ένα διχαστικό κυβερνητικό σχέδιο μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Ο Σαλβίνι επεσήμανε ότι η κυβέρνηση καλεί εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού ενεργειακού ομίλου Eni, να παρουσιάσουν προτάσεις και προειδοποίησε για αυξημένους φόρους σε επιχειρήσεις που αποκομίζουν αδικαιολόγητα κέρδη από την ενεργειακή κρίση. «Οι εταιρείες μας δηλώνουν ότι δεν κάνουν εικασίες, αλλά θα γίνει έλεγχος», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, η Ιταλία αύξησε τον εταιρικό φόρο IRAP στις ενεργειακές εταιρείες για να χρηματοδοτήσει μέτρα μείωσης των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, με αναμενόμενο έσοδο περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, η Μελόνι πιέζει την ΕΕ να παγώσει το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), το οποίο περιορίζει τις εκπομπές CO2 μέσω αγοράς αδειών, καθώς επιβαρύνει τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών.

Το ETS, κεντρικό εργαλείο της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, υποχρεώνει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις βιομηχανίες να αγοράζουν άδειες CO2 για τις εκπομπές τους και περιορίζει τον αριθμό τους στην αγορά, προκειμένου να μειώνει σταδιακά τις εκπομπές.

