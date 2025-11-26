SAFE: Η Πολωνία θα λάβει 51 δισ. δολάρια από το πρόγραμμα αμυντικών επενδύσεων της ΕΕ

Η Πολωνία θα λάβει 44 δισ. ευρώ (50,91 δισ. δολάρια) από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Το πρόγραμμα SAFE παρέχει έως και 150 δισ. ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ που ζητούν οικονομική στήριξη για επενδύσεις στην αμυντική τους ικανότητα.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τουσκ ανέφερε ότι μέρος των κονδυλίων θα κατευθυνθεί στην αγορά εξοπλισμού drone για την πρωτοβουλία Eastern Shield της ΕΕ, που προστατεύει τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για διαστημικά έργα, για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας, για εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, της συνοριοφυλακής και της αστυνομίας, καθώς και για το πρόγραμμα SAFE Baltic, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Το πρόγραμμα SAFE Baltic επεκτείνει τις δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιούν το πολεμικό ναυτικό της Πολωνίας και η συνοριοφυλακή στη γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε δρόμους και σιδηρόδρομους που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια του πολωνικού κράτους μέσω του προγράμματος SAFE», δήλωσε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Η Πολωνία, ένθερμος υποστηρικτής της γειτονικής Ουκρανίας στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή, δαπανά μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα από οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος του ΝΑΤΟ.