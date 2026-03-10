Σάαρ: Το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν και θα συντονιστεί με τις ΗΠΑ για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην 11η ημέρα του.

«Θα διαβουλευτούμε με τους Αμερικανούς φίλους μας όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Σάαρ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ, αρνούμενος να πει πότε θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος.

Τραμπ στο Fox News: Πιθανό να μιλήσω με το Ιράν, αλλά εξαρτάται από τους όρους

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών των ΗΠΑ με το Ιράν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το αμερικανικό Fox News μετέδωσε δηλώσεις του Τραμπ που ανέφερε ότι «ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο, αν το καλοσκεφτείς. Αλλά θεωρώ πως είναι πιθανό (να υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν)».

O ίδιος επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο Fox: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Επιπλέον, ο Τραμπ υποστήριξε πως «μετά την έναρξη της επίθεσης μας, εξουδετερώσαμε το 50% των πυραύλων τους»... «Εάν περιμέναμε ακόμα τρεις μέρες, πιστεύω πως θα δεχόμασταν επίθεση» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως η ενημέρωση που είχε λάβει από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ ανέφερε πως το Ιράν είχε εμπλουτισμένο ουράνιο ικανό για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών.

Trump said it is possible that he could talk to Iran.



“We sort of don’t have to speak anymore, you know, if you really think about it, but it’s possible.”



Source: Fox News pic.twitter.com/suKQjAdJSN — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ είπε πως εάν το Ιράν σταματήσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ τότε «θα δεχθεί από τις ΗΠΑ επίθεση που θα είναι 20 φορές σκληρότερη από ό,τι μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα κάνουν πρακτικά αδύνατη την ανασυγκρότηση του Ιράν ως έθνους» τόνισε ο Τραμπ.