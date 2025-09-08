Σάαρ: Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μία εμποτισμένη με μίσος ρητορική

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε σήμερα την Ισπανία ότι διεξάγει «μια αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων κατά του Ισραήλ.

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε ο Σάαρ.

«Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», πρόσθεσε.

Ενώ στη συνέχεια επισήμανε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας, Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».