Ρούτε: Οι σύμμαχοι του Κιέβου οφείλουν να βοηθούν καθημερινά» μέχρι να τελειώσουν οι «σφαγές»

Οι σύμμαχοι του Κιέβου οφείλουν να προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία «καθημερινά» και αυτό μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

«Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα, καθώς μια υπόσχεση βοήθειας δεν βάζει τέλος στον πόλεμο. Η Ουκρανία χρειάζεται πυρομαχικά σήμερα και καθημερινά ως το τέλος των σφαγών», σημείωσε με αφορμή τελετή στην έδρα του NATO για την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η Ουκρανία να συνεχίσει να λαμβάνει την στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται για να μπορέσει να αμυνθεί κατά του ρωσικού τρόμου από τους αιθέρες και για να κρατήσει τις γραμμές του μετώπου», επανέλαβε ο ΓΓ του NATO έχοντας δίπλα του την πρεσβευτή της Ουκρανίας στη συμμαχία, την Αλιόνα Γκετμαντσούκ.

«Κάθε επιπλέον σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, κάθε παράδοση πυρομαχικών, κάθε πύραυλος αναχαίτισης δεν σώζει μόνον ζωές, ενισχύει τη θέση της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και αυτό καθιστά περισσότερο πιθανή την ειρήνη, και καλύτερα ακόμη, μια ειρήνη που θα σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας», σημείωσε η πρεσβευτής όταν πήρε με τη σειρά της τον λόγο, μπροστά σε διπλωμάτες και στρατιωτικούς που παρευρίσκονταν εκπροσωπώντας τις 32 χώρες μέλη του NATO.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO υπενθύμισε επίσης τις συνθήκες μιας «βιώσιμης» ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς σήμερα διεξάγεται νέα σύνοδος του «συνασπισμού των προθύμων» σε υποστήριξη του Κιέβου.

«Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη στην Ευρώπη χωρίς μια πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία», υπενθύμισε ο Ρούτε.

«Όταν οι μάχες σταματήσουν τελικά, η ειρήνη θα πρέπει να στηριχθεί σε στιβαρές ουκρανικές δυνάμεις, έτοιμες να αποτρέψουν και να υπερασπιστούν, όπως και σε επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν δοθεί από τους εταίρους της Ουκρανίας: την Ευρώπη, τον Καναδά και τις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του NATO.