Ρούτε: Ο Καναδάς θα χρηματοδοτήσει πακέτο αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία

Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ενός νέου πακέτου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι είναι ευγνώμων στον Καναδά για την ανακοίνωση, η οποία θα παρέχει στην Ουκρανία «απαραίτητο εξοπλισμό και προμήθειες».

Grateful to Canada - 🇨🇦 PM @MarkJCarney just announced funding for a package of US military equipment for Ukraine 🇺🇦 @NATO Allies continue to deliver essential equipment and supplies, making sure Ukraine gets what it needs to defend itself and pursue just & lasting peace — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 24, 2025

Η παράδοση αναμένεται να είναι μέρος ενός πακέτου που είχε δεσμευτεί να προσφέρει ο Καναδάς τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στην Αλμπέρτα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε ειδική τελετή για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.