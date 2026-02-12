Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Μαρκ Ρούτε για τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας, καθώς και στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπως τόνισε ο κ. Ρούτε.

Ο ίδιος επανέλαβε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση των δεσμεύσεων των μελών της Συμμαχίας σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, λέγοντας πως η εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο στη Χάγη δείχνει «μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας, μια ενότητα οράματος, μια πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα εντός του ΝΑΤΟ». Όπως τόνισε, όμως, η αυξημένη ζήτηση πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη προσφορά και γι' αυτό «χρειαζόμαστε ποσότητα, ποιότητα και ταχύτητα», γεγονός που σημαίνει, όπως υπογράμμισε, ότι αυτό θα επιτευχθεί «με την ενίσχυση των δικών μας βιομηχανιών και την αύξηση των γραμμών παραγωγής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στις διαφωνίες που εκφράστηκαν εντός της Συμμαχίας, ο κ. Ρούτε δήλωσε πως «θα υπάρχουν πάντα συζητήσεις και διαφωνίες εντός του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πολύ βαρετό αν δεν υπήρχαν. Το έχουμε δει στο παρελθόν» και πρόσθεσε «δεν ανησυχώ γι' αυτό».

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, που συζητήθηκε παρουσία του νέου υπουργού Άμυνα της χώρας, Μιχαήλο Φεντόροφ, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε τόνισε ότι «ηγείται της τεχνολογικής επανάστασης, καθώς εκείνος, η ομάδα του και οι γενναίοι στρατιώτες που μάχονται για την ελευθερία βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας στο πεδίο της μάχης». Για τον πόλεμο που συνεχίζεται υπογράμμισε πως ο ουκρανικός λαός αντιμετωπίζει «όχι μόνο έναν σκληρό χειμώνα, αλλά και τη βαρβαρότητα των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Πούτιν σε μη στρατιωτικές υποδομές», εκφράζοντας τη στήριξη του ΝΑΤΟ, που όπως είπε, «είναι στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε μετά το τέλος της Συνόδου των υπουργών Άμυνας, για την απουσία του Υπουργού Πολέμου (Άμυνας) των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ. Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της παρέμβασης του Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργού Πολέμου (Άμυνας) των ΗΠΑ, που συμμετείχε στη Σύνοδο και επισήμανε πως «αυτό που βλέπετε σήμερα είναι ένα ΝΑΤΟ στο οποίο οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες».

Ρωτήθηκε επίσης εάν το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν, στη γραμμή των δηλώσεων του Γάλλου προέδρου για πιθανό διάλογο ΕΕ με τη Μόσχα. Ο κ. Ρούτε τόνισε πως «ο Πρόεδρος Τραμπ έσπασε το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο Πούτιν τον περασμένο Φεβρουάριο. Θεωρώ απολύτως θεμιτό να γίνεται αυτή η συζήτηση, εφόσον και οι Ευρωπαίοι - και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν - είναι πλήρως διαφανείς ως προς τις πρωτοβουλίες τους, ώστε όλα να λειτουργούν συντονισμένα. Διότι έχουμε έναν και μοναδικό στόχο, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος με τρόπο που η Ρωσία να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία».

Τέλος, αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας και στις δηλώσεις από τη ρωσική πλευρά, υπογράμμισε πως «έχω σταματήσει να δίνω σημασία σε κάθε μεμονωμένη δήλωση από τη ρωσική πλευρά, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από τον Λαβρόφ. Είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανείς όλα όσα λέγονται. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ειρηνευτική διαδικασία, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Και μέρος αυτής της διαδικασίας είναι η απόλυτη αναγνώριση από όλους τους εμπλεκόμενους ότι η Ουκρανία χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον».