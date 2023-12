Ρούτε: Η Ολλανδία προετοιμάζεται να στείλει 18 F-16 στην Ουκρανία

Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να προετοιμασθεί για μία αρχική αποστολή 18 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Η αποστολή των F-16 είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των συμφωνιών για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ (Twittrer) ο Μαρκ Ρούτε.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του:

Μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και πάλι σήμερα το πρωί. Φυσικά, συζητήσαμε τη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Είμαι εντυπωσιασμένος από την πρόοδο της Ουκρανίας μέχρι στιγμής και οι Κάτω Χώρες είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Ουκρανία καθώς συνεχίζει να εργάζεται για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η διαδικασία προσχώρησης.

Διαβεβαίωσα επίσης τον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι οι Κάτω Χώρες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την επίτευξη συμφωνίας κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2024 σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ.

Σήμερα ενημέρωσα επίσης τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την απόφαση της κυβέρνησής μας να προετοιμάσει ένα αρχικό αριθμό 18 μαχητικών αεροσκαφών F-16 για παράδοση στην Ουκρανία. Η παράδοση των F-16 είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των συμφωνιών που έχουν συναφθεί για τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας.

Εκτός από την άδεια εξαγωγής, πρέπει επίσης να πληρούνται ακόμη ορισμένα άλλα κριτήρια πριν από την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για το προσωπικό και τις υποδομές. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την αμείωτη δέσμευση των Κάτω Χωρών να παράσχουν στην Ουκρανία την υποστήριξη που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα».

📞: I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council’s important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I’m impressed with Ukraine’s progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine as…