O Ρούμπιο προειδοποιεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει σε άλλες χώρες ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είπαμε σε όλες αυτές τις χώρες - τους το είπαμε σε όλες - ότι αν προχωρήσετε σε τέτοιες ενέργειες αναγνώρισης, δεν είναι έγκυρες και αν το κάνετε, θα δημιουργήσετε προβλήματα», δήλωσε ο Ρούμπιο από το Κίτο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα και τον ομόλογό του από τον Ισημερινό.

«Θα υπάρξει αντίδραση, θα δυσκολέψει την επίτευξη εκεχειρίας και μπορεί ακόμη και να πυροδοτήσει ενέργειες αυτού του είδους που έχετε δει ή, τουλάχιστον, προσπάθειες για τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι δεν θα σχολιάσει τη συζήτηση του Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, καθώς δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το Ισραήλ ζήτησε από τη Γαλλία να αναθεωρήσει τα περί αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, προέτρεψε τη Γαλλία να επανεξετάσει το σχέδιό της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την Πέμπτη.

«Το Ισραήλ επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Γαλλία, αλλά η Γαλλία πρέπει να σέβεται τη θέση του Ισραήλ όταν πρόκειται για θέματα που είναι ουσιαστικά για την ασφάλεια και το μέλλον του», διευκρίνισε περαιτέρω ο Σαάρ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ο Σαάρ είπε επίσης ότι οποιαδήποτε επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Ισραήλ «δεν έχει θέση» όσο η Γαλλία «επιμένει στην πρωτοβουλία της και στις προσπάθειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Την Τετάρτη το ισραηλινό δίκτυο Kan μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε θέσει ως προϋπόθεση για την επίσκεψη του Μακρόν την απόσυρση της πρωτοβουλίας αναγνώρισης, ένα αίτημα που ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να απέρριψε.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τη διαδικασία επανέναρξης των κυρώσεων της ΕΕ κατά του Ιράν, τον Λίβανο και τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρόσθεσε το ισραηλινό ΥΠΕΞ.