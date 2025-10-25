Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει τη μακροχρόνια υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι ότι θα συνάψουμε κάποια εμπορική συμφωνία, στην οποία θα λάβουμε ευνοϊκή μεταχείριση σε αντάλλαγμα για την απομάκρυνσή μας από την Ταϊβάν, κανείς δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του το Σάββατο, καθ' οδόν από το Ισραήλ για να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια περιφερειακή συνάντηση στην Ασία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την ερχόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα, στην πρώτη τους προσωπική συνάντηση από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο.

«Σχεδιάζεται ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνής συμφωνία για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα»

Όσον αφορά την Γάζα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν λάβει πληροφορίες για ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας και θα συζητήσουν το θέμα αυτό στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε στρατιωτικό ή και τα δύο, θα χρειαστούν (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία) γιατί το απαιτεί η εσωτερική τους νομοθεσία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους. «Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται σε αυτό το προσχέδιο», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να συνεισφέρουν κεφάλαια και στρατεύματα για μια πολυεθνική δύναμη που θα διατηρεί την ειρήνη στη Γάζα ενώ το Ισραήλ έχει απορρίψει την ιδέα συμμετοχής τουρκικών στρατευμάτων.