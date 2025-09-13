Ρούμπιο για την πτήση των ρωσικών drones στην Πολωνία: Απαράδεκτη, ατυχής και επικίνδυνη εξέλιξη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο ότι η είσοδος ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα είναι «απαράδεκτη», προσθέτοντας όμως ότι παραμένει ασαφές αν η Ρωσία τα έστειλε σκόπιμα εντός πολωνικού εδάφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια για ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την κατάρριψη drones από την Πολωνία - τα πρώτα καταγεγραμμένα πυρά από χώρα μέλος της Συμμαχίας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Το θεωρούμε απαράδεκτη, ατυχής και επικίνδυνη εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του για επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ και τη Βρετανία.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα drones εκτοξεύθηκαν σκόπιμα. Το ερώτημα είναι αν είχαν στόχο να μπουν συγκεκριμένα στην Πολωνία.»

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι αν αποδειχθεί πως στόχος ήταν η Πολωνία, «αν τα στοιχεία μας οδηγήσουν εκεί, τότε πρόκειται σαφώς για μια εξαιρετικά κλιμακωτική ενέργεια.»

«Υπάρχουν και άλλα πιθανά σενάρια, αλλά θα θέλαμε να έχουμε όλα τα δεδομένα και να συμβουλευτούμε τους συμμάχους μας πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», συνέχισε.

Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου ίσως ήταν λάθος, κάτι που θεωρήθηκε σπάνια δημόσια διαφωνία μεταξύ δύο στενών συμμάχων.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι η Βαρσοβία ελπίζει πως η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση για να δείξει αλληλεγγύη προς την Πολωνία.

Στον ΟΗΕ την Παρασκευή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου «ανησυχητικές» και δεσμεύτηκαν να «υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της πραγματοποιούσαν επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη στιγμή των παραβιάσεων και ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία.