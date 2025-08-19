Ρούμπιο: Για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια υπάρχει κινητικότητα στο Ουκρανικό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι χθεσινές συναντήσεις στην Ουάσινγκτον σηματοδοτούν την πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια πολέμου, όπου «φαίνεται να υπάρχει κάποια κίνηση».

Χαρακτηρίζοντας τη «μεγάλη στιγμή», ο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox News ότι οι βασικές συζητήσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, των Ευρωπαίων ηγετών και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ «σημειώνουν πρόοδο», αλλά θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Όταν ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας - ένα από τα βασικά αποτελέσματα της ημέρας στο οποίο ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν - ο Ρούμπιο είπε ότι η Αμερική συνεργάζεται με τους συμμάχους της για να καταλάβει πώς ακριβώς θα μοιάζουν.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή», είπε.

«Οι Ουκρανοί μας έχουν πει ότι η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας που μπορούν να βρουν, για το μέλλον τους, είναι να έχουν έναν ισχυρό στρατό να προχωρά, και αυτή είναι η άλλη δυναμική που έχει αλλάξει. Δεν δίνουμε πλέον όπλα στην Ουκρανία. Δεν δίνουμε πλέον χρήματα στην Ουκρανία. Τώρα τους πουλάμε όπλα, και οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν γι' αυτό μέσω του ΝΑΤΟ.

Χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για να αγοράσουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αυτός ο πόλεμος μόλις πριν από λίγο καιρό – για παράδειγμα, επί κυβέρνησης Μπάιντεν».

Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία για τα ορυκτά, την οποία υπέγραψε η Ουκρανία τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις σε ουκρανικά ορυκτά, σπάνιες γαίες και άλλους πολύτιμους φυσικούς πόρους, χαρακτηρίζεται ως εγγύηση ασφάλειας.