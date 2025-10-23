Ρούμπιο: Εξακολουθούμε να θέλουμε τον διάλογο με τη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνουν συνομιλίες με αυτή της Ρωσίας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο παρά την ακύρωση της σχεδιαζόμενης συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και την επιβολή κυρώσεων σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους μερικές ώρες νωρίτερα.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο σε δημοσιογράφους. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ακυρώνει τη συνάντησή του με τον Πούτιν και επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, αναφέροντας ότι οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ΓΓ του NATO, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Έπειτα, προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ελπίζοντας ότι αυτές θα είναι βραχείας διαρκείας.