Ρούμπιο: Ελπίζω ο ιρανικός λαός να καταφέρει να ανατρέψει την κυβέρνησή του

«Ελπίζω ο ιρανικός λαός ότι θα μπορέσει να ανατρέψει την κυβέρνηση στην Τεχεράνη», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλά σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι ο στόχος της αποστολής των ΗΠΑ ήταν να καταστρέψουν την ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Έπρεπε να γίνει, ό,τι κι αν συνέβαινε», επειδή το Ιράν θα είχε «περάσει τη γραμμή της ασυλίας» μέσα σε έναν χρόνο, τόνισε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα είχε τόσους πολλούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και τόσα πολλά drones, που κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, λέγοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε «να κρατά όλο τον κόσμο όμηρο».

Η κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε εσωτερικό πολιτικό κόστος και ακρόαση στο Κογκρέσο αν δεν είχε ενεργήσει «προληπτικά για να αποτρέψει περισσότερα θύματα και απώλειες ζωών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.