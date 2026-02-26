Ρουμανία: Μαχητικά αεροσκάφη σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν ένα drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Ρουμανία σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη σήμερα όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου σε ισάριθμες ημέρες.

Η Ρουμανία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει επανειλημμένα drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της και θραύσματα να πέφτουν στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία άρχισε να επιτίθεται στα λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του ποταμού Δούναβη.