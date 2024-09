Ρότερνταμ: Τρομοκρατικό ήταν το κίνητρο του υπόπτου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς (pics&vid)

Ολλανδοί εισαγγελείς δήλωσαν την Παρασκευή, ότι ο άνδρας που εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης στο Ρότερνταμ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας έναν δεύτερο, ενδέχεται να είχε «τρομοκρατικά κίνητρα».

Ο 22χρονος, που κατάγεται από το Άμερσφουτ, μαχαίρωσε και τραυμάτισε το πρώτο θύμα του σε ένα πάρκινγκ κάτω από τη Γέφυρα του Εράσμου. Στη συνέχεια ανέβηκε στο οδόστρωμα και σκότωσε έναν άλλο άνδρα. Περαστικοί και αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό κίνητρο.



Πριν από την επίθεση ο νεαρός φέρεται ότι φώναξε πολλές φορές «Αλαχού Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος», στα αραβικά.

Πάντως, οι εισαγγελείς δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάποιο άλλο κίνητρο.

Ο ύποπτος ζούσε στο Άμερσφουτ, μια πόλη που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Ρότερνταμ. Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι κρατούσε δύο μεγάλα μαχαίρια και επέλεξε τα θύματά του στην τύχη.

❗️🔥🇳🇱 - Mass Stabbing Attack in Rotterdam, Netherlands:



A suspected Islamist terror attack occurred near the Erasmus Bridge in Rotterdam, where a man armed with two large knives randomly stabbed people while shouting “Allahu Akbar.” The attack left one person dead and two… pic.twitter.com/v4bJry1QeL