Επίθεση με μαχαίρι στην Ολλανδία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι στην περιοχή του λιμανιού στο Ρότερνταμ. Συνελήφθη ύποπτος ο οποίος μάλιστα είναι σοβαρά τραυματισμένος. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο και σύμφωνα με το ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

There was an Islamist terrorist attack in Rotterdam, Netherlands last night.



A migrant randomly stabbed people walking on a bridge with 2 huge knives and shouted 'AllahAkbar' while stabbing them.



1 person died, 2 people were seriously injured.