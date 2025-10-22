Ρώσος ΥΠΕΞ: Η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής Πούτιν-Τραμπ συνεχίζεται - Άγνωστη η ημερομηνία, λέει ο Πεσκόφ

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια».

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ –αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω "non-paper".

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε "non-paper".

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι οι ημερομηνίες για τη συνάντηση δεν έχουν ακόμα οριστεί. «Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά πριν από αυτό, είναι απαραίτητη προσεκτική προετοιμασία - χρειάζεται χρόνος», είπε.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπήρχαν πολλές παραπληροφορήσεις, κουτσομπολιά και φήμες γύρω από τη σύνοδο κορυφής, οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον ψευδείς.

Όρμπαν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του Πούτιν με τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανέφερε πως οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν να συναντηθούν δια ζώσης για δεύτερη φορά μετά τη Σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο και καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανίας.

Ωστόσο, την Τρίτη η νέα συνάντηση φάνηκε πως «παγώνει» μέχρι νεοτέρας εξαιτίας της απόρριψης του Κρεμλίνου για άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο Όρμπαν ανέφερε πως «ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ειρήνης συνεχίζονται. Η ημερομηνία παραμένει αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα την πραγματοποιήσουμε».

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να έχει μια «άχρηστη συνάντηση», αλλά υπονόησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και ότι «θα σας ενημερώσουμε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».